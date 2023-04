Dialogamos con el Dr. Mauricio Barrientos secretario Legislativo de la Cámara de Diputados sobre la sentencia de la Suprema Corte dónde quedó firme que el predio de Cirigliano SA vuelva al municipio, «fue un largo proceso, ahora hay que generar un debate de lo que hay que hacer con ese edificio».

El ex intendente también opinó de las próximas elecciones y sobre la Fiesta Nacional del Maíz, «Todo indica que no debería haberse hecho la fiesta, haber gastado tantos recursos, no condice con la postura corta pero histórica de Aiola, asumió el gobierno criticando estas cuestiones muy duramente, «cualquiera con un Pony pone un centro tradicionalista» dijo, el termina ahora en un momento difícil para los argentinos no teniendo empatía con los Chacabuquenses en un momento que el agro está atravesando una dura sequía donde se perderán cosechas millonarias, en ese contexto parece una aventura de Aiola de cambiar el eje de la corrupción y una catarata de renuncias que marca el deterioro de la gestión, con esto quiere que la gente hable de otra cosa, todo indicaba que era un gasto innecesario, pero tampoco hay que opacar la alegría del pueblo porque hay gente que es la única manera de ver estos espectáculos»