En la madrugada del viernes el gremialista Mariano Olaechea sufrió un atentado en su domicilio de calle Andes y Dorrego, si bien faltan las pericias todo indicaría que el mismo fue intencional y el propio Olaechea lo relató en FM Líder, “Uno no espera una cosa de esta, lamentablemente tanto yo como mi familia tuvimos que vivir momentos muy feo, el cual no es lindo para nada, no decearselo a nadie que le pase algo así, de ultima quien pueda tener algo conmigo sería bueno e interesante que me lo diga en la cara y lo resolvemos, dialogando como debe ser, pero nos encontramos con esto a la una de la mañana, si no era por los vecinos de al lado que empezaron a gritar que saliéramos de adentro de la casa el resultado hubiera sido otro”

Olaechea no tiene dudas que fue intencional ya que, “el incendio empezó en la parte de atrás de la camioneta, en la caja de la camioneta, no fue una falla eléctrica. Pudo haber sido una tragedia porque la camioneta la dejo afuera y en el garaje está el auto , la camioneta no es mí, es propiedad del sindicato de Camioneros. Lamentablemente vivir una situación de estas como está el país, en democracia, no solo para mi como dirigente gremial sino para toda la sociedad”

Cuando en la entrevista por Líder se le consultó si podía sospechar de donde vino este atentado, Olaechea dijo, “Estoy pensando desde anoche que ocurrió esto, personalmente no tengo conflicto con ninguna persona, con nadie, anoche a la 1.30 estaba hablando con el secretario gremial de Camioneros a nivel Nacional, es algo de descartar, a ellos le comuniqué de la camioneta y me preguntaron “como está tu señora, como está tú familia y despreocúpate de la camioneta”, problemas personales no tengo con nadie, pero se ve que alguna persona lo tiene conmigo, no es de hombre hacer lo que hizo”

