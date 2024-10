En la conferencia de prensa realizada en el Patio de los Intendentes dónde se hizo entrega de la tarjeta «Fortalecer» a diferentes instituciones, uno de los oradores fue el secretario de Gobierno Javier Estévez quién resaltó el trabajo de la policía y manifestó qué, «No es en Chacabuco la seguridad un tema prioritario, de que se esté hablando o que la gente lo tenga cómo una preocupación»

El funcionario sobre este tema agregó, «quiero manifestar mi reconocimiento, respeto y felicitación en este caso cómo funcionario a la policía, porque hacía no mucho tiempo atrás teníamos bastantes tema de inseguridad en Chacabuco, se está viendo un cambio importante desde la conducción superior, del subsecretario, del Comisario, han hecho un trabajo muy bueno, muy respetado y esto se nota en los resultados que tenemos en esta comunidad, no es hoy en Chacabuco la inseguridad un tema prioritario o de que se esté hablando o que la gente lo tenga cómo una preocupación cómo si lo teníamos no hace mucho tiempo atrás, esto demuestra el buen trabajo que viene haciendo todo el equipo y la responsabilidad que ponen para que Chacabuco sea una ciudad tranquila, que se pueda vivir y que se pueda compartir con la familia, por eso mi respeto y felicitaciones»