Pasadas las 20 horas el intendente Municipal Victor Aiola se dirigió a los vecinos para realizar un análisis de la situación actual en la ciudad por el Covid-19.

Informó que hay 5 casos positivos, 6 sospechosos y 102 vecinos en cuarentena. ¨Los sospechoso derivan de dos personas que viajaron a Escobar y cuando vuelven presentan síntomas y el sistema de salud se pone en alarma, se hisopa a los contactos estrechos y se hace el nexo. Con quienes estuvieron por eso pasamos a tener 102 personas en cuarentena¨.

En primera instancia, Aiola hizo referencia a tres ejes principales a tener en cuenta: sanitario, que ocurre puertas para adentro y económico. En ese sentido, explicó que los cinco casos positivos de covid-19 detectados en nuestra ciudad, son casos estrechos que están relacionados en el mismo rubro alimenticio.

“Nosotros seguimos como el primer día, con todos los controles estrictos”, expresó el jefe comunal, y aprovechó para agradecer a Cruz Roja, Policía, Defensa Civil y voluntarios que diariamente se encuentran controlando los ingresos y egresos en los accesos a la ciudad.

En ese sentido, brindó detalles y reforzó el pedido de quedarse en casa y cumplir con las medidas sanitarias correspondientes; “La responsabilidad es de cada uno de ustedes y de cada uno de nosotros”, aseguró Aiola.

¨Se identificó día por día con quienes estuvieron y están bajo control. Nos peguntamos hay mas casos, no, está todo relacionado con Escobar. Uno contagió a la esposa y el otro a la esposa y a uno de los hijos. Una de las parejas tiene 3 hijos y no están contagiados¨.

¨Dicen que lastima que entró, y hay que decir que iba a entrar, la alimentación es un rubro que está permitido. No es irresponsable esta gente sino el que no guarda la cuarentena¨.

¨No se puede cerrar todo, una ciudad vive en contacto con otras ciudades. Seguimos con todos los controles estrictos. Por eso quiero agradecer a todos los voluntarios, hace 40 días que están cuidando a todos los vecinos¨.

Por otro lado, indicó que Chacabuco se encuentra en el área amarilla en margen general, ya que no hay circulación comunitaria del virus.

¨Cuando nos enteremos de los 5 casos, dijimos quienes traían de Escobar y suspendimos la actividad para que cada verdulero diga si viajó a Escobar. Se controlaron 80 verdulerías y el que no fue automáticamente quedaba habilitada para funcionar. Además hay verdulerías que pertenecen a estas personas donde se desinfecto y los dueños pusieron empleados que no viajaron al frente de las mismas¨.

¨El coronavirus no se transmite por alimentos.¨

¨Los dos que viajaron contagiaron a a familia, de allí no salió, se tomaron todas las medidas que había que hacer. El temor de la ciudad es fundado, ya que se asustan y es normal, pero si vos te quedas en casa y no salís el virus no te va a llegar. Nosotros salimos a buscar el virus. Hoy tenemos 5 casos, puede haber más o menos pero si salimos lo necesario, con tapa boca, lavado de manos, etc las potabilidades se reducen al mínimo¨.

¨El esfuerzo hay que seguir haciéndolo. No hay circulación comunitaria, el virus no esta dando vueltas. Los pacientes están bien, con buen estado de salud y no hay complicaciones¨.

¨Se aisló a 5 personas del área de salud, que están en cuarentena, ya que una de las personas que consultó no tenia fiebre, ni dolor de garganta, tos y que les decimos, si no hay nada, hay que ir a la guardia central. Si no tenia nada, fue a la guardia central, pero como no se sabia y al principio dio negativo y se tuvo que rehisopar y luego dio positivo. Entonces ustedes quédense tranquilos que le vamos a decir lo que corresponde¨.

Seguidamente, el intendente remarcó que se trabaja en otros ejes en el marco de la pandemia d e coronavirus. Ellos son área de la mujer, comportamiento de los niños y tercera edad.

A su vez, Aiola remarcó el trabajo social, que se realiza a través del Consejo Social, como así también el Consejo Escolar.