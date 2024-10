El intendente Darío Golía se encuentra en Mar del Plata visitando a la Delegación de Chacabuco y se hizo un momento para dialogar con Líder no sólo de los torneos sino de la política ejecutiva local y se metió con la interna peronista y la convocatoria de días atrás para sumar voluntades y qué Cristina sea la presidenta del Partido.

«No es la agenda de la gente, es la agenda de los dirigentes que no le interesa al pueblo, qué no le interesa a nadie. Tenemos una responsabilidad que es gobernar, trabajar para Chacabuco, conservar la unidad en Chacabuco y me parece que eso es lo más importante¨, expresó Golía. Sus palabras van en la misma línea que días atrás expuso el gobernador Axel Kicillof.

El sábado, Julián Domínguez y la diputada, Micaela Olivetto hicieron una reunión en UOMA, donde participaron unos 150 vecinos y formaron la mesa Cristina Presidenta de Chacabuco.

Golía en la entrevista por Líder dijo ¨Yo estoy acompañando, cómo saben, a Sergio Massa y no está participando de esta interna, por lo tanto lo que hacemos es trabajar todos los días en la gestión. Supongo que el año que viene se reordenaran los espacios políticos de la mejor manera y en un contexto de unidad que necesitamos todos. Juntarnos y armar una alternativa al gobierno nacional. Tenemos la enorme responsabilidad de gobernar Chacabuco para todos los vecinos y eso es lo que nos aboca todos los días y nos devela en tratar de solucionar los problemas de los Chacabuquenses.»