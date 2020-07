“No es palo en la rueda, lo que queremos es empujar el carro”

En la mañana del martes el jefe de Anses local Santiago Carnaghi habló de varios temas de dicha entidad y además hizo un análisis político de la situación local en medio de la pandemia, entre otros conceptos dijo que, “estamos exigiendo al municipio que tome iniciativas en algunas cosas”

Al ser consultado como venían trabajando desde el espacio político que integra y sobre los cargos provinciales con representación local que faltan nombrar Carnaghi dijo que, “Desde nuestro sector y a través del trabajo de la diputada Micaela Olivetto la convivencia y el trabajo en conjunto con Axel Kicillof es permanente, de hecho, articulamos distintas medidas, diferentes políticas para que lleguen a Chacabuco más allá del color político que sea, entregando respiradores en Junín, la articulación es bárbara y estamos trabajando muy bien juntos, aquello que pueda faltar definirse se hará en breve, nos agarró esta pandemia donde hoy las urgencias son otras”

Cuando se le consultó al referente de La Campora sobre la relación con el ejecutivo municipal la definió, “Con tensiones, y con la responsabilidad de trabajar para la gente, le estamos exigiendo al municipio que tome iniciativas en algunas cosas, no puede ser que solo sean las medidas a nivel nacional y provincial en asistencia al vecino y no hubo una sola medida a nivel local, sin ánimo de confrontación, pero es una realidad, hace meses que hay medidas que presentó el bloque de Unidad Ciudadana, pedimos celeridad, si me preguntas que medidas tomó Anses ante la crisis te puedo enumerar muchísimos beneficios, ahora si me preguntas que hizo Aiola en políticas de asistencia económica o social, que hizo el gobierno municipal no te puedo nombrar una, podemos nombrar el Consejo Social que fue un trabajo solidario de varios sectores de la comunidad, ni si quiera del municipio, cuando consiguieron mercadería es la que manda el gobernador, cuando reparten los bolsines del SAE son los que consigue provincia, que aporta el municipio además de mano de obra para decirlo de algún modo, ese es el planteo que le hacemos teniendo en cuenta el contexto que estamos viviendo, y no es palo en la rueda, lo que queremos es empujar el carro, por ahí el palo lo ponen otros”