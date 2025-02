«No es que quieren proscribir a alguien, están condenados»

Dialogamos con el dirigente del PRO, Luis Speranza sobre el último encuentro que dicho espacio político tuvo en Pehuajó, sobre la media sanción que tuvo ayer diputados sobre la ficha limpia, si habrá alianza con Libertarios, los pases de radicales locales al espacio de Milei, la suspensión de las PASO, baja de retenciones, opinión sobre la gestión del intendente Darío Golía, entre otros temas.

Respecto a la Ficha Limpia el dirigente del PRO dijo, «acá no es que quieren proscribir a alguien con una ley, están condenados, por eso no entiendo ese afán de victimizarse, cuando en realidad deberían avergonzarse»

Speranza además agregó que, «en vez de enojarse deberían preocuparse de tener la presidenta del partido doblemente condenada, no hace más que demostrar que están defendiendo un delincuente»

En la entrevista radial uno de los temas abordados fue el rol del PRO local y esa división en dos espacios políticos, «no nos preocupa porque está todo claro, nosotros pertenecemos a la línea qué tiene cómo Líder máximo a Mauricio Macri, aceptamos también y somos parte de un armado que Jorge Macri tiene en toda la Provincia y en la 4ta sección creo que está claro el liderazgo de Pablo Petrecca. Retiro que el PRO tiene el mismo problema del resto de los partidos en menor o mayor medida pero son cuestiones de la actividad política, hay un grupo de concejales que entienden la cosa de una manera y por el otro lado estamos nosotros qué siempre hemos sido orgánicos, pero eso no impide que se siga trabajando, que se converse, que se mantengan reuniones de unidad y algunos pensamientos comunes»

De la gestión del intendente Darío Golía, Speranza, opinó qué, «no dejo de ver la gestión cómo la ve cualquier vecino de Chacabuco, quién votaba a Darío Golía no esperaba otra cosa de la gestión, es un intendente que va por su tercera gestión, siempre tiene la misma impronta, es lo que votó la gente, no tengo mucho para decir. Creo que hace lo que puede, hay cosas que no me gustan, hay cosas que son normales y hay cosas que uno puede avalar, no tengo mucho para decir»