Dialogamos con el senador Agustín Maspoli quien abordó temas de actualidad política cómo el acuerdo con el fondo monetario internacional y a nivel local sobre las denuncias cruzadas entre oficialismo y oposición.

El legislador manifestó que «no es un acuerdo todavía, es un entendimiento, eso significa que a partir de ahora se va a trabajar en la letra chica, a partir de ahora vendrán los acuerdos que demorarán unos 60 días y ese será el acuerdo definitivo que luego pasará por el congreso y ahí veremos que se va a firmar cómo acuerdo, por ahora es un entendimiento y es positivo porque un default hoy en la Argentina no es bueno, darle previsibilidad al país, darle certezas para ir encaminando un país de Desarrollo.«

Sobre las denuncias que se dieron en las últimas horas de parte de Juntos y el Frente de Todos, Maspoli dijo que, «creo que parte de la tarea de los funcionarios públicos, los legisladores, los concejales es hacer control de ciertas cuestiones, me parece bien que se manifiesten en los ámbitos de discusión, hay ámbitos administrativos que se deben cumplir, en algunos casos se que no hay mala fe y en otros que no se han cumplido todos los pasos administrativos, por ahí se generó este tiempo un ida y vuelta que no parece saludable, pero es necesario que cuando esto ocurre, sea de un lado o del otro, se pongan sobre la mesa y se saque una conclusión de lo que está bien y lo que está mal, poner blanco sobre negro sobre estas cuestiones está bien, la sociedad debe saberlo.»