El presidente del Concejo Deliberante Lisandro Herrera en dialogo con FM Líder dijo “de la interna radical trato de no hablar”, al ser consultado sobre su posición hecha pública hace un tiempo, en la que resaltaba la figura de Lousteu, manifestó que, “detrás de cada manifestación que podamos hacer nosotros, siempre hay un sentido u otro de la cosa”

Al no querer hablar el concejal del tema fue bastante lo que dijo en la entrevista radial por Líder, “La verdad que yo no estoy participando ni de la campaña ni de decisiones partidarias como es el caso de otros compañeros de la militancia o integrantes de la gestión que están teniendo una participación más activa desde lo político, no soy un actor activo de la participación y mucho menos de la interna de la cual parto de la base que es totalmente fuera de tiempo y fuera de lugar, y no estoy de acuerdo con una instancia interna ahora, en este momento”.

“No estoy de acuerdo por el contexto general y segundo porque pensé que el partido radical podía tener hoy la madurez suficiente para poder sentarse en una mesa y dirimir sus liderazgos en esa mesa de dialogo, no hubo esa instancia y eso me demuestra que aun al partido le falta muchísimas cuestiones, falta eso de sentarnos a hablar y entender que es lo que se hace mal y que se hace bien, la autocrítica está faltando. Es legitima una interna, siempre fue democrático el radicalismo, yo hablo que deberíamos haber tenido una convicción de dialogo que evidentemente no la tuvimos y se la atribuyo a la conducción actual”

En el final se refirió a su posición tomada hace un tiempo y hecha publica, “Creo que Martín Lousteau es la persona más capacitada y muy decidida a ser nuestro posible futuro candidato, inclusive a presidente, me gustaría que esto sea así, como simpatizante radical me gustaría que sea así y que todo el radicalismo se pueda encolumnar en esa figura, porque tiene ganas, porque tiene fuerzas y creo que lo puede llevar adelante. Cuando ingresé en ese movimiento aclaré desde el primer momento y que hoy lo sostengo, una que no iba a ir en contra de mi intendente Víctor Aiola al que acompaño desde el 2015 y voy a seguir acompañando, otra cosa que dejé en claro cuando entré en “Evolución” que no era partidario de una elección interna en este momento, por eso digo que no estoy involucrado en esa interna”



