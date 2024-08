Dialogamos con la referente de la ONG «Las Manitos en los bolsillos» sobre una solicitada publicada en las últimas horas sobre la violencia en sus distintas formas y puntualmente del caso dónde fue denunciado el ex presidente Alberto Fernández.

La vicepresidenta de la entidad también volvió sobre la cuestión local y según su mirada poco se hace desde el área municipal, «nunca contestaron los oficios, uno de mayo y otro de junio, nunca nada. Previo a cada mesa local preguntamos por el informe y no se ponen coloradas al decirnos que vayamos a la mesa de entrada. En las convocatorias nunca hay un tema, miren las páginas oficiales, la página de política de género de Chacabuco, la página de desarrollo social, la página de niñez y decime que se está haciendo, lo único que suben son actos oficiales y selfies de actos políticos, no hay nada, no llaman ni a las víctimas, no la llaman, el último eslabón que tienen las víctimas es la comisaría, puede haber algo aislado»