El ingeniero Fabio Di Palma en diálogo con Líder hace un repaso de las obras en ejecución qué tiene el área y las que están en carpeta.

También cuenta que pasó con esas máquinas que se vieron en el día de ayer que salían del Corralón Municipal y cuál fue el destino. El funcionario hace un apartado sobre la falta de agua en algunos sectores y que se está haciendo para solucionar esta situación. En el final Di Palma dijo que el edificio de Solís y Olavarria estará terminando para fines de marzo, son 700 m2 que quedarán en la primera etapa.

Di Palma dijo que, «Se realizó una operación de compra venta, habíamos comprado dos regadores, quien nos vendió los regadores nos acepta esa maquinaria que estaba en desuso totalmente e irrecuperable como parte de pago»

«Simplemente es eso, hemos incorporado dos regadores y entregamos eso que ya no estaba para recuperarse, eso es lo que se vio ayer y no hay nada que no esté correctamente realizado»

Al ser consultado como se hace la transacción, quien hace el relevamiento y dice que ese vehículo ya no sirve más, manifestó que «se pidió una tasación oficial al banco Provincia y después siguió los caminos administrativos correspondientes y se avanzó con la operación, es una cuestión de incorporar dos equipos que no son fáciles de conseguir en el mercado, se consiguieron estos dos del año 2007 armados, listos para trabajar, llegaron y al otro día estaban trabajando».