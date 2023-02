Dialogamos con el secretario de Finanzas del Sindicato de Trabajadores Municipales, Ángel Olivetto, sobre la reunión en La Plata el día jueves 09 en el Ministerio de Trabajo de la Provincia, «A los trabajadores hay que decirles la verdad y no hay que llevar a nadie a un precipicio, no tenemos incidencia en otras entidades y acompañamos 100% las medidas y los resultados acá están. Vemos que es un atropello a los trabajadores en los derechos laborales el descuento de los 5 días de paro, el intendente tiene la facultad, decir que no la tiene es de un necio, esto no es la primera vez, en 35 años hemos pasado ya por descuentos de días de paro, es una decisión política muy fuerte, pero la facultad la tienen sabiendo que va en contra de los intereses de los trabajadores, igual la tomaron»