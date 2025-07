Emilia Recondo afirmó que “no hubo recortes en discapacidad” y defendió el ordenamiento del Estado

La candidata a concejal por La Libertad Avanza, Emilia Recondo, aseguró que no se recortaron pensiones por discapacidad, sino que el gobierno nacional está «ordenando cosas que estaban mal». Lo dijo en una entrevista radial donde también analizó su candidatura, el escenario político y social de Chacabuco, y los principales ejes que impulsaría en el Concejo Deliberante.

Recondo, que encabeza la lista local de La Libertad Avanza, remarcó que su prioridad será trabajar desde el compromiso, la honestidad y la cercanía con el vecino. Al ser consultada por la auditoría en el área de discapacidad, negó que se hayan quitado pensiones y defendió las medidas del Ejecutivo:

“Lo mismo que pasó con discapacidad. No es que hubo recortes. Se está tratando de ordenar cosas que estaban mal. Yo no he escuchado, o por lo menos no me ha llegado, de nadie que le hayan sacado la pensión”.

Además, en relación al Hospital Municipal y el sistema de salud local, propuso descongestionar la atención pública y revalorizar el rol del sanatorio como complemento.

“El hospital atiende muy bien, pero colapsa. Hay que buscar alternativas para aliviar la demanda y garantizar atención de calidad, especialmente a quienes no pueden pagar un servicio privado”.

Seguridad, tránsito y salud: los temas que llevará al Concejo

Entre las problemáticas que más preocupan a la candidata, mencionó la falta de políticas públicas en tránsito y seguridad, y la necesidad de reorganizar recursos en salud pública. En ese sentido, subrayó que muchas personas acuden a la guardia hospitalaria por falta de acceso a otras alternativas, lo que genera saturación.

También resaltó que su lista está integrada por muchas personas sin experiencia previa en política:

“Nuestra lista es una de las más descontaminadas. La mayoría nunca participó en política y quiere aportar desde su lugar y su conocimiento”.

Diferencias de formas, coincidencias en el fondo

Recondo reconoció que no comparte las formas del presidente Javier Milei, pero sí sus objetivos:

“Yo no soy como él en las formas. No me gustan. Pero no voy a dejar de acompañar un proyecto por eso. Hay que evaluar las políticas públicas, no sólo cómo se dicen las cosas”.

Finalmente, pidió a la ciudadanía que participe en las próximas elecciones y destacó la importancia de usar el voto como herramienta para expresar apoyo o disconformidad con el rumbo del país:

“Aunque estemos transitando momentos difíciles, creo que hay una esperanza de cambio. Las elecciones van a ser un termómetro para saber qué piensa la gente”.