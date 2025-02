No me imagino que Aiola pueda estar en otro espacio o partido que no sea la UCR

Dialogamos con el senador provincial, Agustín Máspoli sobre la actualidad legislativa la cuestión política actual y expresó ¨la gente valora las buenas gestiones. Hoy estamos con un gobierno nacional que no cree en el estado, por el contrario cree que debe retirarse de muchas cuestiones, eso la gente no lo está merituando. Está merituando lo económico, pero cuando pasen cosas y se vea la ausencia total del estado, yo creo que la gente va a requerir un estado eficiente, que es lo que nos faltó en la República Argentina, a nivel nacional. Eso creo que va a volver y con el estado van a volver algunos partidos políticos que se sepan adaptar y gestionarlo bien¨.

El legislador fue consultado por los rumores que indican que el ex intendente Víctor Aiola podría sumarse a la Libertad Avanza y expresó ¨hablo con el ex intendente cada tanto, charlamos de política, sobre cómo se está viendo la política. Yo creo que hoy Víctor no está en una participación activa en lo local, está teniendo una participación provincial y nacional. De esas cuestiones hablamos, del partido, por ser un actor importante del partido a nivel provincial¨.

Además, agregó Máspoli por Líder ¨Yo no me imagino que él pueda estar en otro espacio o partido que no sea el de la Unión Cívica Radical¨.