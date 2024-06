Dialogamos con Lisandro Herrera, presidente del Comité Alem local sobre la actualidad política nacional y local.

El ex presidente del Concejo Deliberante habló sobre temas que estuvieron en debate los últimos días cómo declaraciones del presidente Milei, «hoy veo al gobierno de Milei, por más que tenga bien en claro el rumbo económico, sino ajusta cuestiones políticas es probable que todo lo que piensa el presidente no sea posible o no se pueda dar, si las formas no son las adecuadas hay que poner un límite»

Herrera también analizó el gobierno del intendente Golía, «hoy no me parece acertado recurrir a un Foro de Seguridad, más allá que el intendente tiene la facultad de ponerlo en marcha y el tiempo dirá quién tiene razón. Lo que me parece obsceno es la cantidad de personal que ha ingresado al municipio hasta irresponsable, oficinas que se recorre hay personal en demasía, no sabemos cuál fue el criterio, no se conoce la cantidad de funcionarios, cuántas áreas se han creado, a esta política ya la conocemos, la advertimos, la anticipamos, le dijimos a este intendente que sea cauto con este tema y sin embargo no ha escuchado, vamos a tener los mismos problemas que tuvimos con la anterior gestión de Golía»