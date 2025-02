Dialogamos con la docente Emilia Recondo quién ayer se pasó de la UCR a las filas de La Libertad Avanza local y ya trajo muchas voces en contra, la propia ex presidente del Comité Alem por Líder da los motivos que la llevó a tomar tal decisión, «la sociedad en general está descreída de la política en sí, entonces a la hora de votar, el votante vota a personas más que al partido. Independientemente al partido que uno pertenezca, la persona viene a aportar para mejorar»

Recondo en la entrevista radial además dijo, «le dije a Stefano qué me lo propuso que debía pensarlo porqué era una decisión muy importante, yo no era una militante más de la UCR, fui presidenta del partido, un lugar que cualquier radical quisiera ocupar en algún momento, fui presidenta del Consejo Escolar, fui directora del Centro de Día, yo me debo mucho al partido radical, todos los lugares que ocupé es gracias al partido y por trabajo propio, por mérito propio»

Al ser consultada si le molestaba las críticas qué se estaban dando luego de su decisión dijo, «respeto las opiniones y lo que cada uno opina, de todas maneras no me parece que sea una traición al partido radical, lo que vengo hacer es aportar trabajo para cambiar algunas cosas que hay que proyectar para Chacabuco. Se que hay muchos radicales que están enojados, sobre todo los viejos radicales, pero es una decisión muy personal, de todos modos la comunique al presidente del partido»