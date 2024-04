Dialogamos con el concejal de Juntos, contador Alejo Pérez, abordamos la actualidad legislativa, política local, nacional y además opinó sobre la sesión dónde se discutió un proyecto sobre negacionismo presentado por Tomás Domínguez, «creo que es un tema para discutir y necesita un debate político donde el mismo habla de correr o expulsar a los concejales que tengan una visión negacionista sobre la última dictadura militar o con el gobierno de facto. En la democracia lo que tenemos que hacer es permitir hablar a todos y dejar expuestas sus posturas y de cara a la gente y ver que piensa cada uno de esa etapa»

En el momento de analizar la política nacional el edil radical dijo, «no veo con buenos ojos esta destrucción que hace Milei en declarar al estado cómo un enemigo, hay posiciones en el medio que son las que hacen avanzar a una nación, no podemos entrar con la motosierra a los hospitales y universidades, eso no quita que haya que auditarlo, lo que hay que cambiar es la administración de lo publico, todo merece una mejor gestión y no por la destrucción, mientras cortamos recursos a los hospitales y a las universidades hay gente que no se puede curar o debe dejar de estudiar, y eso no puede suceder de esta manera»

Pérez además cuestionó el aumento de la dieta de los senadores, «es vergonzoso y sobre todo ni por los montos o los ajustes, es vergonzoso por no dar esa discusión del lado de la gente, tampoco son los sueldos sino lo que está atrás, contratos, asesores, gastos de representación etc etc, en momentos que está pasando la gente está decisión del senado es obsceno y hacerlo a las escondidas y no de cara a la gente»

El ex funcionario de Aiola hizo un apartado en analizar estos 4 meses de la gestión local del intendente Darío Golía, «hoy la inseguridad en Chacabuco es el tema más importante y se está agravando cada vez más, hay muchos más hechos delictivos y vemos que también se ocultan otros, la seguridad depende de la Provincia de Buenos Aires pero de lo local se puede complementar con acciones. El intendente Golía hizo campaña diciendo que volvía la seguridad que tenía las soluciones y hasta ahora no agregó una sola cámara, no hay más patrulleros, no bajó el delito en Chacabuco, y lo que estoy viendo de la gestión de Golía hasta ahora es dar reconocimiento en su despacho, no ha habido un cambio de gestión, creo que ha empeorado»