Dialogamos con el concejal y candidato a intendente por Juntos, contador Alejo Pérez, abordamos la actualidad política local, nacional y opinó sobre la recta final de la campaña camino a las PASO.

El dirigente radical dijo que, «es importante la renovación y es importante que los políticos estén para servir a la política y no para servirse de la política, creo que la única manera de avanzar es no volviendo al pasado, volver al pasado es retroceder, una cuestión lógica».

«La gente tiene muy claro que cuando llegamos en el 2015 no tenían ni reelección de residuos, esa pasaba en Chacabuco, además de estar inundada de no tener accesibilidad a los barrios y muchísimas cosas más, y hoy tenemos un candidato que no se lo vio en pandemia y que es vicepresidente de Trenes Argentinos y está de campaña en Chacabuco todos los días, es la manera vieja de hacer política, no podemos estar 30 años en diferentes cargos, intendente, diputado provincial, concejal dos veces, funcionario nacional ahora, lo que necesita la política es gente que tenga renovación, que venga con nuevas ideas y que vea a la política cómo herramienta de transformación y cómo un medio para transformar cosas y no cómo un medio de vida»