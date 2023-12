Dialogamos con el concejal de Avanza Libertad Ezequiel Martínez, sobre el DNU presentado por el presidente Javier Milei y analizó la sesión realizada este martes en el patio de los intendentes a la que rotuló de «atípica».

El referente de Milei en nuestra ciudad sobre esta cuestión dijo qué, «fueron casi 3 horas de sesión, fue algo atípico, estuvimos a 10 minutos de no sesionar, no sabemos los motivos aunque los sospechamos, hablo de casi una hora de demora, fue por ingresar algunos proyectos 20 minutos antes de la sesión, hay irregularidades que hay que mejorar, sabemos que es un nuevo periodo con nuevas autoridades, nuevos secretarios, nuevos ediles, es algo complejo pero el ejemplo lo tenemos que dar de adentro hacia afuera, no podemos ir a sesionar con una bolsa cerrada, eran las 11 de la mañana y no teníamos el orden del día, decían que iban a ingresar proyectos y no lo habían hecho todavía, algo complejo, podemos adaptarnos pero no podemos permitir cualquier cosa»