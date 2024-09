Dialogamos con Lisandro Herrera, presidente del Comité Alem local sobre la actualidad del radicalismo a horas del cierre de listas para la elección partidaria los primeros días de octubre.

El ex concejal también respondió a los enojos de algunos dirigentes por hacer público nombres de posibles candidatos antes de dialogar con todos los espacios, «es importante que la política vuelva a ser creíble y es creíble cuando hay nuevos cuadros y hay gente nueva, por eso uno alienta eso, no podemos no darle lugar a la gente que tiene ganas y ojalá se agoten las instancias de diálogo y si no sé no vamos a dramatizar, iremos a las urnas a elegir su representante»

Herrera sobre la misma cuestión dijo qué, «es la primera vez en años que un candidato a presidente del partido vaya a la mesa del partido y lo exponga ahí. La ofensa de que el nombre esté dando vueltas me parece una excusa bastante torpe, entiendo el reclamo, no creo ponga en jaque ningún acuerdo, no es excusa válida, si empezamos con esas sensibilidades no creo que acorte caminos o complique futuros diálogos. Qué tiene de malo decir quiero ser, tiene de malo que te empiecen a llegar los misiles, no creo que le estemos faltando el respeto a nadie, las discusiones se dan igual, hay que seguir para adelante»