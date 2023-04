Dialogamos con el vicepresidente de Trenes y concejal del Frente de Todos Dr. Darío Golía sobre la actualidad política y legislativa. El edil en diálogo con Líder dijo sobre la UTN que, «el anuncio que hizo el intendente sobre los colegios secundarios no se puede plasmar porque hay una ordenanza del año 2011 donde el predio está cedido a la Provincia de Buenos Aires, por lo tanto el municipio no puede ceder algo que no le pertenece. El intendente hizo un anuncio unilateral e irresponsable en ese momento de un terreno que no le pertenece al municipio, ni siquiera se tomó el tiempo de averiguar de quiénes eran esos terrenos»

El edil dijo que en el día de la fecha está viajando para reunirse con el ministro de Educación, «vamos a estar firmando los convenios junto con el ministro de educación de Nación y la UTN, avanzando, un paso más en este proyecto para tener la sede propia en Chacabuco»