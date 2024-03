Dialogamos con el concejal de Unión por la Patria, Santiago Carnaghi sobre la actualidad política, sobre la movilización a plaza de mayo el día 24, las declaraciones del presidente Milei y la vicepresidenta, despidos en el ANSES y la reforma en el reglamento interno del HCD, entre otros temas.

El referente de la Cámpora dijo qué, «la Libertad Avanza en nuestra ciudad hablan de negacionismo y ni si quiera se detuvieron a leer que significa negacionismo, a las claras al leer ese comunicado se ve que no entienden que significa, no es que no pueden plantear su verdad relativa, lo que no se permite negar es lo que pasó en la Argentina, no pueden negar que robaron bebés, que desaparecieron gente»

El concejal además manifestó qué, «estamos transitando esta realidad y veremos cómo reorganizarnos para defender los derechos de las vecinas y de los vecinos, porque lo que se está viniendo es un atropello a derechos y conquistas de los trabajadores, de los jubilados y de la comunidad en general, nos toca el poder contener y reorganizar»