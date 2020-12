“No quiero imaginarme esta pandemia con Cambiemos gobernando”

Haciendo un análisis político del año que termina el referente de la Campora Santiago Carnaghi dijo que, “Hay distintas miradas en algunos temas, pero nos une el mismo interés en querer sacar este país adelante. El Frente de Todos tiene algo más de un año, creo que venimos trabajando muy bien los sectores que lo conformamos, la gente nos votó para hacer esto que estamos haciendo que es mejorar la calidad de vida de la gente. Yo no me quiero imaginar lo que hubiese sido esta pandemia con Cambiemos gobernando, no me lo quiero imagina”

El titular del Anses también le respondió al concejal Rodolfo Serritella que también por Líder decía que este año que culmina en referencia a lo educativo fue, “un año perdido” y que el gobierno en educación, “hizo agua por todos lados”.

“Yo también trabajo en educación igual que el concejal. Puedo decir que nada dijo Loli Serritella cuando el gobierno de Cambiemos desmanteló un programa como era “Conectar Igualdad”, que en este contexto de pandemia hubiera sido vital. Hubo un acompañamiento del estado en buscar las alternativas en este año tan complicado. Serritella no puede analizar la educación cuando nada dijo del programa Conectar Igualdad que su gobierno desmanteló”

Carnaghi también opinó como lo hizo por Líder Sergio Palmieri y Fabián Ayala de una verdadera renovación dentro del peronismo de cara a las próximas elecciones. “Ya habrá tiempo para hablar de elecciones, tenemos hoy que pensar en la segunda ola del Covid que, en lo electoral, es una opinión personal, de esa gente que se prueba el traje de candidato de hace un tiempo es totalmente valido, pero me parece que en este contexto que estamos viviendo la prioridad tiene que ser como salimos de esto, como enfrentamos esta segunda ola, no es por meter miedo, pero es importante porque ya se habla de un segundo brote”

