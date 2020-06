“No sabemos que proyecto tiene provincia con los Consejos Escolares”

La Consejera Escolar Laura Papadá, vicepresidente del Consejo Escolar dialogó con FM Líder de varios temas de actualidad de dicha institución y además contó cual es la relación con la provincia de Buenos Aires.

En el comienzo de la entrevista radial Papadá manifestó sobre la actualidad de los empleados del Consejo dentro de la pandemia, “Los empleados administrativos están todos trabajando en su casa, tienen un teléfono celular institucional, donde todos los docentes, auxiliares que necesiten del Consejo Escolar pueden comunicarse por esa vía y nosotros también como consejeros para evacuar todas las dudas y dar solución, dar respuesta como siempre lo ha hecho el Consejo Escolar“

La vicepresidente de dicha entidad por Líder relató sobre la entrega de bolsines que vienen realizando, En las escuelas que tienen el SAE (Servicio Alimentario Escolar), al no tener comedor están recibiendo el bolsin, desde que comenzó la pandemia hasta el día de hoy el Consejo Escolar lleva entregado alrededor de 18 mil bolsines y esto se fue acrecentando a medida que el tiempo pasó y aquellos que no tenían la necesidad, ahora la tienen”

La funcionaria comentó para quienes está destinada el bolsin que tiene 11 artículos de necesidad, “era para aquellas escuelas donde tenían el servicio alimentario escolar, hay papás que no tienen necesidad entonces plantean no recibirlos, no retirarlos, entonces desde el Consejo Escolar gestionamos en Desarrollo de Provincia si ese bolsin podía ser redireccionado a aquellas escuelas que no tienen SAE, y estamos direccionando a la Secundaria N°1 Manuel Belgrano con sus anexos, secundaria 3, secundaria 4, la 8, la Técnica, cabe destacar que somos el único Consejo de la región que atiende las necesidades de adultos y también logramos que aquellos que tengan una necesidad extrema es dar una tercera vuelta , una tercera entrega dentro del mes, reciben un bolsin por alumno cada 15 días, y también lo hacemos con los nenes que asisten al Máximo Gil”

Par hacer efectiva la entrega de los bolsines la Consejera comentó que el dinero viene de Provincia, “Desde Consejos Escolares, Desarrollo Social de Provincia envían $750 por bolsin, nos mandan un listado de las mercaderías que deberían ir dentro de ese bolsin, también atendemos a los alumnos que tienen celiaquía que no estaban contemplado por provincia”

“El Consejo está abocado a lo que es la pandemia pero sigue trabajando como siempre lo hizo. Nosotros compramos todo en Chacabuco, teníamos dos proveedores y hemos agregado uno más, también las bolsas se las compramos a APRID para ayudar a esta institución, la logística que no está contemplada debemos agradecer a Servicios Públicos que nos presta el camión, agradecer también a Martín Vidal que desde el primer momento pone su camioneta , ayuda en el traslado de los bolsines y a muchos mas que dan una mano”

Papadá en el final contó cual es la situación con la Provincia de Buenos Aires, “Provincia como nosotros está muy abocado a lo que es pandemia, no sabemos que proyecto tiene provincia con los Consejos Escolares. La ayuda de Provincia es importantisima , pero para destacar si el Consejo Escolar no tuviese un proyecto, no tendría una buena administración y no estaría en territorio como estamos nosotros, esto no serviría de nada, siento un orgullo enorme de pertenecer a este equipo, cualquier directivo te va a decir que los Consejeros Escolares están desde el primer día en territorio, en las escuelas, nos conocemos y siempre dimos respuestas o tratamos que sea así”