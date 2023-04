Dialogamos con la secretaria de Cultura, Deportes, Educación, Juventud y Discapacidad, Celina Felice sobre el balance de la 41° edición de la Fiesta Nacional del Maíz, «había que tomar una decisión para no perder la fiesta y en ese momento nadie imaginaba que iba haber una sequía tan terrible y una situación tan compleja para el campo. El balance es positivo, dimos al máximo para atender a todos los rubros, a todas las personas»

La funcionaria además aclaró que el monto que trascendió que se había gastado en la muestra no es real; «No se gastaron 150 millones de pesos, y no somos hipócritas en decir que gastamos 250 mil, pero la realidad es que se gastó la tercera parte y se recuperó con el aporte de las empresas»