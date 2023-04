«No se hace política desde un café»

Hablamos con el ingeniero Fabio Di Palma ex secretario de gobierno de la gestión Aiola, quién será precandidato a intendente por el PRO, «empecé a participar en su momento cuando Víctor Aiola me convocó a su gabinete como secretario de Obras Públicas hasta mediados del 2022. La política tiene distintos matices, siempre dije que hay que involucrarse, comprometerse, poner el cuerpo, si uno piensa que quiere vivir en una ciudad mejor, no se logra hablando en un café, hay que poner el cuerpo y participar»