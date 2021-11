Marcelo Daletto fue electo senador el domingo 14 y por Líder analiza el resultado de la elección. El dirigente de Juntos dijo que, «Un resultado que nos llamó la atención a todos o por lo menos distinto a lo que se preveía»

«El senado de la provincia dónde voy a estar representando a los vecinos de la cuarta sección quedamos 23 a 23, para sesionar hace falta la mitad más uno, que quiere decir esto, que es imposible que el Senado de la Provincia funcione si no hay diálogo. Hoy el oficialismo no tiene mayoría en ninguna de las cámaras»

En referencia a la elección de Chacabuco Daletto manifestó que, «tenemos toda la certeza que hemos ganado nosotros, el sistema prevé estas circunstancias y cuando no está claro el resultado del domingo hay un escrutinio definitivo realizado por la justicia electoral»

Haciendo una rápida autocrítica de los votos obtenidos por Juntos el dirigente del PRO dijo que, «nosotros consideramos que en Chacabuco deberíamos haber ganado por más votos, hay que hacer una lectura muy grande, muy objetiva , una vez determinado quién gana tenemos que hacer una autocrítica, felizmente el electorado nos ha avisado que hay cosas que corregir, cosas que seguramente tiene que ver con la gestión, después de 6 años de gestión hay cosas que corregir, cosas que tienen que ver con la actitud política de nuestro frente y tal vez las menos, cosas que tienen que ver con la campaña, no se pierde una cantidad importante de votos como la que hemos perdido, no se pierden 4000 votos por una sola acción, no hay un error de un candidato o de un acto de gestión o de una situación política, hay un conjunto de cosas que tenemos que analizar con total frialdad para determinar que pasó y seguir sirviendo a Chacabuco y seguir trabajando de la mejor manera. Tampoco hay que alarmarse por esto, nos hubiera gustado que no pase, ahora no podemos decir que no lo sabemos, debemos corregir rápidamente todos estos errores»