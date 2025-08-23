Serritella: “Chacabuco necesita obras de fondo y una planificación seria para crecer”

El concejal radical de Somos Chacabuco, Rodolfo “Loli” Serritella, habló sobre la actualidad política y la campaña rumbo a las elecciones del 7 de septiembre, en una entrevista con el programa “La Mañana Líder», por FM Líder:

“La gente todavía no siente clima de campaña”

Serritella destacó que la falta de PASO provinciales y el desdoblamiento electoral generaron cierta confusión entre los votantes: “Muchos creen que estas son las PASO, pero no: son elecciones provinciales, con boleta corta para concejales y senadores”.

Críticas al oficialismo local y provincial

El edil cuestionó la inauguración de la Escuela de Estética y otras obras: “Se inauguró para la foto, pero no está en condiciones; no tiene gas y los chicos no pueden asistir. La mayoría de las obras que se muestran hoy fueron iniciadas en nuestra gestión anterior”.

También apuntó contra la gestión provincial de Axel Kicillof: “No se puede criticar a Nación y callar sobre Provincia. Tenemos jubilados, docentes y policías con bajos salarios, IOMA con problemas y rutas en mal estado. Faltan obras en la región, como la ruta 51 y la 30”.

Balance de la gestión radical

Serritella recordó obras realizadas entre 2015 y 2023: “Se hizo la avenida Arenales, la guardia y terapia intensiva del hospital, mil cuadras de luces LED, accesibilidad y cloacas. Dejamos proyectos avanzados como la UTN, el CBC y la cuenca sur para evitar inundaciones”.

Admitió errores de comunicación: “Tal vez no supimos vender lo hecho; muchas obras fueron inauguradas sin grandes actos, eran deudas históricas con los vecinos”.

Mirada a futuro y llamado a votar

El concejal respaldó la candidatura de Lisandro Herrera y el trabajo conjunto con dirigentes como Pablo Petrecca (Junín): “Necesitamos equipos sólidos para que en 2027 Chacabuco tenga un intendente a la altura de las ciudades vecinas”.

Sobre la importancia del voto, remarcó: “No importa a quién, ¡pero hay que votar. No ir es votar por el que está. Es una elección rápida, con boleta corta. Participar es fortalecer la democracia”.