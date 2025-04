Dialogamos con el concejal radical del espacio «Juntos», contador Alejo Pérez. Analizamos la ultima sesión , los temas más sobresalientes presentados por su bloque y entre otros temas se abordó el desdoblamiento de las elecciones en la Provincia, cómo el crédito con el Fondo Monetario.

El ex secretario de Gobierno manifestó qué, «el bloque oficialista local lo único que hace o fundamentalmente hace para no decir lo único, es traer temas nacionales, repudio a Milei, pedidos al gobierno nacional y poco o casi nada con lo local y con lo que podemos resolver los concejales o podemos ayudar a resolver los concejales a los vecinos de Chacabuco y a lo que realmente importa en la ciudad. Me gusta la política, está bien que tengamos posicionamientos políticos pero la verdad que cuando uno se involucra en política es porque quiere resolver problemas o cuestiones que no han sido resueltas. No se puede discutir sólo lo que hace o deja de hacer Javier Milei, eso no trae soluciones a la ciudad de Chacabuco, me parece que el gobierno oficialista a nivel local debería traer proyectos que cambien cuestiones del día a día del vecino de Chacabuco»