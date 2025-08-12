“No se trata de encontrar un niño para una familia, sino una familia para un niño”

Hogar Máximo Gil: postergan cena aniversario para el 13 de septiembre y continúan con la venta de rifas

El presidente del Hogar Máximo Gil, Dr. Mariano Camera, anunció que la tradicional cena anual por el 40° aniversario de la institución, originalmente prevista para el 30 de agosto, se reprogramó para el sábado 13 de septiembre. El evento se realizará en el Centro de Camioneros y contará con un menú de chorizos, costillar, ensaladas, bebida incluida y postre.

El cambio de fecha se debe a la coincidencia con el almuerzo de la Expo Rural organizada por la Sociedad Rural de Chacabuco. “Preferimos postergar para que la comunidad pueda acompañar ambas actividades y celebrar juntos los 40 años del hogar”, explicó Camera.

Las tarjetas para la cena tienen un valor de $30.000 para mayores y $20.000 para menores de hasta 12 años. Quienes ya adquirieron entradas podrán utilizarlas en la nueva fecha, y en caso de no poder asistir, se reintegrará el dinero. También se aceptan auspicios y donaciones para sorteos, como forma alternativa de colaboración.

Actualmente, el Hogar Máximo Gil alberga a 22 niños, número que aumentará con el ingreso de dos nuevos integrantes. Camera destacó que, gracias a la solidaridad de vecinos, comercios, empresas y voluntarios, los chicos cuentan con atención profesional, alimentación, vestimenta y contención afectiva. “El dinero ayuda, pero lo más importante es compartir este momento con la gente que siempre nos acompañó”, subrayó.

La institución también mantiene activa la venta de rifas, una de sus principales fuentes de ingresos, aunque este año la venta fue menor a lo esperado debido a la situación económica. Además, quienes deseen pueden asociarse con una cuota mensual a partir de $500.

Respecto al sistema de adopciones, Camera señaló que la mayor dificultad no es la falta de niños en condiciones de ser adoptados, sino que la mayoría tiene más de 9 años o alguna discapacidad, lo que no siempre coincide con las expectativas de las familias postulantes. “No se trata de encontrar un niño para una familia, sino una familia para un niño”, remarcó.

Para adquirir tarjetas de la cena, colaborar como auspiciante o asociarse, se puede contactar a cualquier integrante de la comisión del hogar o a través de las redes sociales oficiales.