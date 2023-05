Dialogamos con el senador provincial por «Juntos» Marcelo Daletto sobre la actualidad legislativa y política en general a 38 días del cierre de frentes electorales analiza que puede suceder.

Sobre el padrinazgo de Aiola a Alejo Pérez manifestó qué, «en el caso que exista voluntad de impulsar un candidato que no tenga apoyo, no son más que posibles maniobras de testeo. Si quién quiera ser candidato, quien quiera representar a Juntos en Chacabuco no tiene el apoyo de la sociedad no va a terminar llegando a buen puerto en la candidatura, por eso esta bien despegar de distintas intenciones, si eso perdura, si eso llega a buen puerto es porqué tiene el apoyo de la gente, si no lo tiene, habrán sido ensayos de laboratorio»