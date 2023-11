Dialogamos con el Dr. Ignacio Orsini concejal electo en primer lugar en la lista que llevó como candidato a intendente a Alejo Pérez, el ex funcionario por Líder dijo que; «no supimos ser una alternativa a mi entender ante el peor gobierno del que yo recuerdo, de un presidente desaparecido y cuando aparece hace todo lo posible para que lo vayamos perdiendo, un país dónde no podemos conseguir combustible, una inflación que estamos cansados de marcarla y que cada vecino lo ve cuando va a comprar un paquete de yerba, no pudimos ser alternativa a eso y dos días después de las elecciones terminamos cometiendo errores que terminan de detonar un espacio que tratamos de construir durante muchos años y no se terminó en el 2019 y que teníamos perspectivas más allá del resultado, perspectivas claras cómo oposición, cómo nos puso la gente, eso tenemos que manejarlo con responsabilidad los 4 años, si se mantendrá el nombre de Juntos, pero no debemos dejar pasar que el Kirchnerismo no sólo dinamitó la economía sino un montón de principios de los cuales estamos en contra»