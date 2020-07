En una extensa entrevista que el Secretario de Gobierno Alejo Perez brindó a FM Líder habló de varios temas de actualidad y además dejó claro que ningún funcionario de ejecutivo está contagiado con el virus Covid19 como dijo haber escuchado que así era, “no estamos exentos que nos pueda pasar, pero hoy no tenemos funcionarios con coronavirus”

El funcionario en la entrevista radial dijo que, “Nosotros tuvimos un foco en el Consejo Escolar, son cargos electivos, no son funcionarios, que estaban haciendo un trabajo esencial , un trabajo de mucho esfuerzo con la entrega de bolsines, están expuestos constantemente a posibles contagios, se está estudiando para saber como se dio, y si hay alguna falta o negligencia, hoy no lo vemos así, creemos que es cuestión de las circunstancias, se está investigando”

Ya en el final y sobre el mismo tema el funcionario manifestó, “Reitero no son funcionarios, y estaban haciendo un trabajo muy loable para los momentos que estamos pasando. En el gabinete municipal por suerte no tenemos contagiados, no tuvimos, pero no quiere decir que podamos tener, esto quiere decir que estamos haciendo las cosas bien, que nos estamos cuidando, esto no quiere decir que no vamos a tener contagios, estamos expuestos, pero hasta el momento por suerte no lo tuvimos y la suerte acompañada por las medidas que estamos tomando de trabajo desdoblado, distanciamiento y el uso de tapabocas y todo lo referente para evitar el posible contagio”