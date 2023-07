El ingeniero Fabio Di Palma candidato a intendente por «Juntos» que lleva como líder política a Patricia Bullrich candidata a presidente, dialogó con Líder sobre la marcha de la campaña hacia las PASO, «logramos conformar un lindo equipo para salir a la calle y transmitir a cada vecino cara a cara nuestro mensaje. Es cierto que la gente está frustrada, está cansada y desesperanzada, le transmitimos el mensaje de Patricia Bullrich de que a la Argentina la va a cambiar, estamos convencidos que es la persona que está capacitada con la templanza y el temperamento suficiente para producir los cambios necesarios»

Además el candidato a intendente manifestó qué, «la diferencia con Alejo es que tengo más años y vida vivida, por ende más experiencia, esa experiencia me permitió recorrer varios lugares de trabajo y adquirir esa experiencia en la profesión, estuve en Neuquén y Santa Cruz y lidiar con sindicatos, negociar con ellos y eso me dio mucha formación que es aplicable a lo público, por eso creo que soy un candidato elegible en Chacabuco, pero no tengo dudas que el 14 vamos a estar todos juntos defendiendo el modelo de país que se merecen los argentinos»