Dialogamos con el presidente de la Liga Deportiva Sergio Palmieri sobre los hechos de violencia ocurridos en los dos últimos encuentros organizados por dicha entidad.

El más grave ocurrió en cancha San Martín y el último, tomando algunos recaudos en la seguridad, ocurrió en cancha de Argentino. La oposición del Concejo Deliberante pide informes por lo ocurrido, «uno trabaja buscando otra cosa y que el torneo se vea empañado por hechos de violencia nos quita energía. En lo deportivo, en lo que ataña a la Liga Deportiva salió bien, desde lo organizativo estaba todo bajo control»

«Lo lamentable hace que no empecemos la etapa clausura por lo ocurrido y que seguramente habrá sanciones»

Palmieri también apuntó a los ediles de Juntos, Pérez y Serritella, «por fin el bloque de Juntos recuperó la memoria y le gusta investigar, habían bajado la manito en los hechos de corrupción de su gestión y no investigaron nada, ahora quieren investigar qué pasó y ya dije que vamos a ir y que me inviten a mí y no por los medios, que no hagan política con un tema tan importante y que le preocupa a la gente, voy a ir cuando ellos quieran porque no tengo nada que esconder y nada que ocultar, está bueno que Pérez y Serritella recuperen la memoria porque parece que se habían olvidado de lo que es investigar»