Ignacio Orsini sobre el acuerdo PRO–LLA: “Estoy del lado de los que no estamos conformes”

En diálogo con Radio Líder, el concejal PRO en «Juntos», Dr. Ignacio Orsini, analizó el panorama político tras el cierre de frentes electorales. Fue crítico con el reciente acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza, y remarcó que “no todo vale por conservar espacios de poder”.

“Este acuerdo se venía hablando desde hace tiempo. El PRO estuvo cerca del Gobierno nacional desde el principio, lo cuál no me parece mal. Pero el apoyo podría haberse dado desde lo legislativo, marcando límites claros”, afirmó el edil. “Hay un sector del PRO que ha sido demasiado leal, y no hemos recibido la misma generosidad de parte de La Libertad Avanza”, añadió.

Orsini expresó su preocupación por la baja participación electoral que se viene registrando en distintas provincias. “La gente ya no entiende nada. Vota el 50% y muchos sienten que todo se reduce a alianzas para conservar poder, sin propuestas claras”, opinó.

Dudas sobre el rumbo político

El concejal consideró que algunas medidas del gobierno de Javier Milei fueron necesarias, como la baja de la inflación y el control del gasto público, pero alertó sobre otras cuestiones que no comparte: “No podemos coincidir con un gobierno que no respeta la división de poderes, que hostiga a los medios y a las minorías”.

También remarcó diferencias ideológicas: “El PRO puede ser un partido de centro o centro-derecha, pero siempre tuvo una mirada inclusiva, ambiental y republicana que hoy no veo reflejada en LLA”.

Sin listas del PRO en Chacabuco

Consultado sobre la situación local, Orsini reveló que, al no haber listas únicas del PRO ni alianzas definidas, el espacio que representa atraviesa una instancia de debate interno. “Nos encontramos en un lugar muy complejo. Puede ocurrir que incluso decidamos no participar de esta elección”, dijo.

Asimismo, reconoció que el armado del frente local contra el oficialismo de Darío Golía no logró consolidarse. “No pudimos formar una alternativa competitiva. El gobierno local sigue siendo fuerte en caudal de votos”.

¿Qué pasará con el bloque de concejales?

Orsini también se refirió al funcionamiento del bloque de Juntos en el Concejo Deliberante: “Hemos trabajado muy bien, con coherencia y sin acordar con el oficialismo. Pero no sabemos cómo se va a resolver esta situación tras el cierre de listas. Si hay que tomar caminos distintos, será con respeto y reconociendo lo recorrido”.

Sobre la condena a Cristina Fernández

En la parte final de la entrevista, fue consultado por la situación judicial de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, condenada a prisión domiciliaria: “Es muy llamativo cómo está cumpliendo una condena. No se entiende. Recibe mandatarios, hace actos políticos. No es lo que debería pasar con alguien que tiene una sentencia firme”, opinó.