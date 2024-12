Dialogamos con Hernán Ibáñez presidente de la Cooperativa Eléctrica. En la entrevista radial el referente de la entidad comentó sobre la actualidad económica y la cobrabilidad de la facturación debido a los importantes aumentos en la tarifa que hubo durante el año, hace también un balance del 2024 que termina y que inversión se ha hecho para que haya los menos cortes de energía posibles en el verano que comienza.

Ibañez también respondió a quiénes firmaron una solicitada por cortes en la localidad de Rawson, «la gente no tiene magnitud y conoce lo que realmente nos dejó la tormenta, no vamos a responder a cada crítica, porque las críticas a veces se hacen en el momento que uno tiene bronca, en el momento que ocurre, pero veo qué hay usuarios de Castilla y Rawson qué dicen que hace 16 años que están esperando que se le de una respuesta, y yo pregunto si es así porqué no se reclamo o hicieron lo mismo hace 14 años atrás,15 años atrás, se acuerdan hoy, resulta que esa crítica que exponen, cómo que tenía alarma y me robaron, el usuario no es de Chacabuco, es de Ayarza, a ese usuario no lo atendemos de Chacabuco, hay veces que las críticas políticas son maliciosas, no voy a entrar en ese dime y dirite, duele, porque uno sabe que no es verdad»