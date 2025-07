Luis Speranza: “El PRO Chacabuco no va a ser parte de este desaguisado que es La Libertad Avanza”

El dirigente local cuestionó el armado electoral, dejó en claro que no acompañarán a sectores libertarios y respaldó la postura del intendente de Junín, Pablo Petrecca.

Luis Speranza, histórico referente del PRO en Chacabuco, fue contundente al hablar sobre el cierre de listas y el posible armado de frentes para las elecciones del 7 de septiembre. En diálogo con FM Líder, criticó duramente el escenario político actual y apuntó contra “la confusión, las roscas sin sentido y el oportunismo”.

📌 “No vamos a ser parte de este quilombo llamado La Libertad Avanza”, afirmó Speranza, y señaló que los libertarios “no vinieron a consensuar ni a dialogar, vinieron a llevarse todo puesto”.

También hizo referencia a la situación a nivel regional, y dejó entrever que el PRO chacabuquense podría acompañar la postura del intendente de Junín, Pablo Petrecca, quien también estaría evaluando no sumarse al frente que impulsa Milei en la Cuarta Sección.

🗣 “Por supuesto que hablo seguido con Petrecca. No puedo adelantar lo que hará, pero estoy seguro de que no va a estar en este desaguisado”, sostuvo.

En cuanto al panorama local, Speranza fue tajante:

“Hoy el PRO Chacabuco no tiene el más mínimo interés en ser parte de estas componendas. No vamos a acompañar a quien no representa nuestros valores.”

Además, se mostró abierto a retomar vínculos con sectores del radicalismo “que entiendan el diálogo y compartan principios republicanos”.

Finalmente, dejó una reflexión crítica sobre la clase dirigente:

“Después nos quejamos de que la gente vota cualquier cosa… y la realidad es que vota cualquier cosa porque nosotros somos cualquier cosa.”