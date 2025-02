Dialogamos con el referente radical Lisandro Herrera sobre su mirada de la política local y además también opina sobre cuestiones nacionales y partidarias.

En referencia al gobierno local el ex presidente del Concejo Deliberante manifestó qué, «no veo al gobierno en un buen momento, empezaron a verse cuestiones de gestión, hay que discutir la calidad de la ciudad que queremos y no estar siempre recurriendo a las mismas discusiones, mucho tiene que ver con una planificación, no se ha avanzado en muchas cuestiones, se ve un estancamiento»