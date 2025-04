Norma Gil recordó a su padre, asesinado hace 50 años, y pidió mantener viva la memoria

Este domingo 27 de abril se cumplieron 50 años del asesinato de Miguel Máximo Gil, quién en 1975 era presidente del Concejo Deliberante de Chacabuco. Su hija, Norma Gil, en diálogo con Líder, recordó a su padre y lamentó que no haya habido actos oficiales de homenaje por parte de las autoridades.

“Preocupa que generaciones jóvenes estén mirando para otro lado y no se hagan responsables o no se pongan mal por esas cosas que han pasado y que no deberían volver a pasar”, expresó Norma con visible emoción. A medio siglo del trágico suceso, la familia Gil sigue reclamando memoria, verdad y justicia, y busca mantener vigente el recuerdo de Miguel Máximo Gil en la comunidad.

Norma recordó que su padre fue secuestrado en Chacabuco y trasladado hasta cercanías de Carmen de Areco, donde finalmente fue asesinado. Señaló además que algunos de los responsables del crimen fueron posteriormente indultados, lo que consideró una herida que aún sigue abierta. “Es una demostración de que saben que son los responsables del asesinato de Máximo, no hay duda”, afirmó.

A pesar del dolor, Norma destacó que algunas instituciones y espacios públicos llevan el nombre de su padre, como una avenida y un hogar de niños. Sin embargo, advirtió que estos reconocimientos no alcanzan si no se acompaña con una verdadera reflexión social. «No se trata sólo de poner un nombre, sino de saber quién fue esa persona, qué valores defendió y por qué lo asesinaron», subrayó.

En su mensaje, Norma hizo un llamado a las nuevas generaciones para que conozcan la historia local y comprendan el valor de la democracia, la libertad de expresión y la participación política, principios por los cuales luchó su padre. «Es muy doloroso ver que muchos jóvenes no saben quién fue Miguel Máximo Gil. No podemos construir un futuro mejor si olvidamos el pasado», advirtió.

Finalmente, Norma insistió en que la memoria debe ser una construcción colectiva y permanente. “Recordar no es quedarse en el dolor, sino aprender para que no se repitan los mismos errores. No podemos permitir que el silencio tape lo que ocurrió”, concluyó.