Dialogamos con la abogada Yanina Ransán candidata a Consejera Escolar por Unión por Patria que lleva a Darío Golía candidato a intendente.

La trabajadora social en diálogo con Líder opinó qué, «uno no puede desconocer la situación nacional y hace una autocrítica, la situación actual es muy compleja, estamos caminando los barrios y la gente se ve que la está pasando mal, uno no desconoce lo nacional pero si sabemos que en lo local están preocupados por la inseguridad, en los barrios desde hace muchos años no son escuchados, hay barrios muy abandonados, vecinos que no cuentan con viviendas, hay situaciones de hacinamiento, no hay acceso al municipio, no se sienten escuchados, por eso nos dicen que nos van a acompañar, hay una luz de esperanza»