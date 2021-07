El intendente Víctor Aiola en una extensa nota realizada al final de la semana pasada habló de varios temas de actualidad política y en uno de los temas abordados fue muy duro con el gobierno nacional y provincial haciendo una radiografía desde su punto vista.

Estas son algunas de las frases realizadas por el jefe comunal, “la Argentina en manos de quienes nos gobiernan vamos al abismo”, además manifestó que, “lo único que ha hecho este gobierno provincial y nacional es aumentar la pobreza, aumentar la desocupación y llevarnos al abismo”. Aiola en otros pasajes de la entrevista radial dijo que, “nos prometieron la heladera llena y la heladera está vacía, nos prometieron que no iba a ver inflación y nunca la nafta aumentó tantas veces en lo que va del año, prometieron que iban a controlar el dólar y hoy el dólar pasó de $40 a 170 el blue, nos prometieron que iban a disminuir la pobreza y la aumentaron, nos prometieron que iba a disminuir la pobreza infantil y la multiplicaron”

En la entrevista por Líder Víctor Aiola analizó la situación económica actual, “La situación económica del país es una situación compleja, no hay un plan económico claro, al no haber un plan económico no hay un rumbo, no hay un objetivo trazado y se hacen las cosas espasmódicamente. Cuando uno compara los índices de pobreza e inflación de la Argentina, incluso con países latinoamericanos, te das cuenta que el problema lo tenemos nosotros los argentinos y quienes nos gobiernan y no la pandemia”.

El jefe comunal se refirió a declaraciones de un integrante del gabinete provincial, “El jefe de gabinete Bianco que dice que Juntos por el Cambio tiene actitudes propias del fascismo, que nosotros queremos hacer creer que la Argentina es una nación que no tiene oportunidades, nosotros no decimos que no tiene oportunidades, decimos que en manos de quienes nos gobiernan vamos al abismo, eso no es tener una actitud fascista es decir la realidad de las cosas, lo único que ha hecho este gobierno provincial y nacional es aumentar la pobreza, aumentar la desocupación y llevarnos al abismo y pienso que en estas próximas elecciones la gente se dará cuenta de eso y volverá a confiar hacia donde estábamos”.

“El gobierno de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal y nosotros a nivel local teníamos un país abierto al mundo, respetábamos la institucionalidad siempre, fortalecer la institucionalidad de nuestro país, recuperar el valor de la palabra, abrirnos al mundo, hoy la palabra no vale, da lo mismo hacer las cosas bien que hacer las cosas mal, da lo mismo ponerse la vacuna Vip que esperar el turno cuando te corresponde, estamos cerrados al mundo, tenemos relaciones internacionales con Venezuela, con Cuba, con Irak , estamos cerrados en un momento que necesitamos abrirnos al mundo para que lleguen más vacunas, todas esas cosas duelen porque se juega con la vida de la gente todos los días, y la gente se cansó de esperar y se cansó que le mientan.»

«Nos prometieron la heladera llena y la heladera está vacía, nos prometieron que no iba a ver inflación y nunca la nafta aumentó tanta veces en lo que va del año, prometieron que iban a controlar el dólar y hoy el dólar pasó de $40 a 170 el blue, nos prometieron que iban a disminuir la pobreza y la aumentaron, nos prometieron que iba a disminuir la pobreza infantil y la multiplicaron y sumado a eso hay una incertidumbre total de cuando le preguntas a un argentino como vamos a estar el año que viene, en las encuestas todos dicen que vamos a estar peor, pero a pesar de todo esto hay una esperanza de poder cambiar el rumbo de la historia tomando buenas decisiones y reconociendo que hay otro camino, el camino del esfuerzo, del trabajo”.

Ya en el final del análisis económico el intendente Aiola dijo que, “Hoy tenemos el 10% de pobres y 100.000 muertos por la pandemia, tenemos el peor manejo de la pandemia del mundo, no hay nada positivo, nosotros no somos ni fascistas ni nazis como lo dice el jefe de gabinete Bianco, nosotros somos realistas, la realidad los pasa por arriba y esa realidad el vecino lo sabe y está cansado que esto pase, el vecino la está pasando mal”