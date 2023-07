Dialogamos con el intendente municipal Víctor Aiola sobre varios temas de actualidad ejecutiva, política partidaria, campaña y la visita de la formula presidencial a nuestra ciudad.

Se le consultó al jefe comunal sobre algunos cuestionamientos que la oposición hace al ejecutivo municipal en falta de gestión en algunos temas, «Nosotros gestionamos y hacemos política con hechos concretos, no con promesas que nunca se cumplen».

«Siempre recordamos la campaña del 2021 la promesa que hizo Magario y los concejales de 100 millones para el Parque Industrial, 100 millones que nunca aparecieron, hicieron conferencia de prensa dónde la Arquitecta Sorrichilo mostraba como sería el paredón, todas promesas, o de la UTN con una inversión de 1500 millones de pesos, todas promesas que nunca se van a cumplir y la gente ya lo sabe».

«Además de prometer cosas que no van a cumplir mienten continuamente cómo con el terreno de la UTN que dijeron que era de Provincia y no lo podíamos donar, nosotros cumplimos con la palabra; entra en breve al Concejo Deliberante y luego se hará la donación cómo corresponde, cuando decimos que algo vamos a realizar es porque tenemos los recursos y los elementos necesarios para cumplir con la palabra, los demás no cumplen nada, cómo prometieron en el Club Argentino un Polo Educativo; voy a empezar a recorrer esas promesas incumplidas como el Polo Educativo de Argentino que salió en todos los medios y no pusieron un ladrillo».

Aiola remarcó que, «En Chacabuco se da algo importante donde los vecinos van a tener que definir entre dos cosas, en el pasado y en la política basada en la mentira, la promesa y el humo, o el futuro que representa Alejo con hechos concretos de gestión»