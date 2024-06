Dialogamos con el concejal de Juntos, Rodolfo «Loli» Serritella sobre la actualidad política local y nacional.

El referente radical en diálogo con Líder también analizó la sesión del día de ayer en dónde se trató y se aprobó tomar un préstamo para la compra de quintas a lotear por el municipio, «Nosotros como oposición responsable, para que no ocurra lo que pasó en el anterior gobierno de Golía, pedimos se cree una comisión, nos dijeron que en el expediente no, entonces presentamos un proyecto de ordenanza paralelo con un objetivo claro que fueran terrenos identificables, subdivididos, entregados cómo dice la ley, con los servicios básicos».

«Unión por la Patria limpió nuestra ordenanza lo que me da a sospechar que van a repetir algo similar a lo que hicieron en la primera entrega. Ayer nos encontramos que la concejal Claudia Sosa acompañó el proyecto del oficialismo, nosotros en esas condiciones no aprobamos el préstamo porque no queremos que se malgaste la plata de los vecinos de Chacabuco, por qué ese préstamo lo vamos a pagar entre todos, de todas maneras lograron el objetivo, igual cómo concejales vamos a seguir pidiendo e insistiendo que las cosas se hagan bien»