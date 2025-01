Dialogamos con Hernán Ibáñez presidente de la Cooperativa Eléctrica. En la entrevista radial el referente de la entidad comentó sobre la actualidad de la entidad.

Ibañez también respondió a lo resuelto el viernes en asamblea para que ya se empiece a cobrar de manera desdoblada en breve, «Nosotros desde el 01 de enero no vamos a cobrar la cuota de capitalización. Para aquellos concejales que dicen cómo vamos a devolver el dinero que hemos cobrado de más, les digo que nosotros no le cobramos de más a nadie, deberían asesorarse bien y leer lo que dice el OCEBA, no lo que ellos quieren decir para quedar bien con la gente»

El presidente de la Cooperativa Eléctrica además dijo qué, «en dos o tres meses hagamos una asamblea para incorporar una cuota de capitalización diferenciada, la vamos aplicar directamente para la salud, tenemos ya casi obsoleto el tomógrafo, ya está cumpliendo su ciclo, la compra de un tomógrafo sale 325 mil dólares y el resonador que estaba en calle Avellaneda queremos trasladar al hospital y la compra de un resonador está en los 500 mil dólares aproximadamente, todo lo que se recaude de la nueva cuota de capitalización será utilizado pura y exclusivamente para la salud»