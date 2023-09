«Nosotros no vamos a acompañar el pago del bono»

Dialogamos con el secretario de gobierno Mario Ferraresi sobre varios temas de actualidad, uno de ellos la denuncia de una vecina en la justicia por mala atención en el geriátrico de Rawson hacia su madre la que fue desestimada, torneos bonaerenses y también el pago de bonos a los empleados municipales, fueron algunos de los puntos de la entrevista radial.

Sobre el primero de los temas el funcionario dijo que, «en el día de ayer nos notificó la fiscalía de que desestimó la denuncia realizada por la escribana Lucero por falta de mérito en la misma, esto no hace más que traer justicia a un hecho que nosotros estábamos convencidos que era de esta manera, pero también pone de manifiesto la falta de respeto por parte de los concejales de Unión por la Patria hacia la justicia. Ahora me gustaría escucharlos para ver que dicen, que opinan después de tanta presentación mediática que hicieron involucrando gente que nada tenía que ver y estaría bueno que pidan disculpas públicas a los empleados municipales que ellos mismos inculparon»

Respecto a los bonos de 30 mil pesos si se harán efectivos o no, el funcionario dijo que, «nos parece una medida arbitraria de la Provincia ya que no está dando respuesta, una medida desacertada e irresponsable por parte del gobernador sabiendo en la situación económica que nos encontramos muchos de los municipios a que la Provincia no está dando respuesta, nosotros no vamos a acompañar este punto del pago del bono por una cuestión que el gobierno provincial está ofreciendo el 50% de ese bono y exigiendo a los municipios devolverlo en el mes de noviembre y diciembre inclusive, para aquellos que no lo puedan devolver la provincia podría descontarlo de la participación»