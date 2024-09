«Nosotros pedimos la convocatoria del ex intendente Aiola»

Habría tensión en la UCR de cara al cierre de listas para este viernes 06, por tal motivo dialogamos con el referente de Evolución Radical, Dr. Mariano Camera, sobre la cuenta regresiva para que la Unión Cívica Radical defina sus listas de candidatos, uno de ellos ya lanzado y promocionado por el presidente del partido. Mariano Alaman sería el elegido y Camera sobre dicha posibilidad dijo, «la mejor con Mariano que es una excelente persona que ha militado toda la vida en el radicalismo, nada que decir en lo personal, pero es verdad y lo manifestamos a gente del sector y autoridades partidarias que en el marco que pretendíamos que se de esta renovación de autoridades poner en juego nombres antes de agotar las instancias de diálogo dificulta un poco las tratativas»

Camera más allá de las diferencias que han sido públicas con el ex intendente Aiola, manifestó que el ex jefe comunal debe ser convocado, «Nosotros pedimos la convocatoria del ex intendente, entendemos que tiene que estar, él cómo muchos, participando de las discusiones, es necesario que estos actores participen de la vida partidaria, no sólo Victor Aiola sino los ex intendentes cómo Lalla, Recalde y el senador Agustin Maspoli, hay que generar una amplia discusión con todos los actores»