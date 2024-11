Dialogamos con el senador Provincial Marcelo Daletto sobre la actualidad legislativa y puntualmente sobre varios proyectos de su autoría, analizó, la boleta única y la baja de inflación entre otros temas.

En referencia al gobierno nacional dijo, «nuestra misión es marcar lo que se pueda corregir, y lo único que se puede corregir es lo que uno considere que esté mal, que uno marque estas cosas no quiere decir que estas nuevas formas, en la que cada tanto hay cambios, en esta nueva forma de gobernar peleándose con todos, peleándose con los gobernadores, con el Congreso, es una forma que no está recomendada por ningún médico, hoy los principales problemas del vecino es la economía, el principal problema pasa por la inflación, hoy que se esté proyectando para el 2025 una inflación de 18 puntos es muy bueno y la sociedad agradece eso, ahora la economía una vez resuelto ese tema el crecimiento es lo único que va a traer bienestar, va a traer que cada familia pueda cubrir sus necesidades, llegar a fin de mes, cosa que hoy no está ocurriendo»