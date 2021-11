En la mañana de este lunes posterior a las elecciones legislativas del día domingo el candidato del Frente de Todos Darío Golía fue entrevistado por Líder y analizó la elección que todavía tiene un final abierto.

Golía agradeció a los vecinos, el esfuerzo, la confianza para que se diera el resultado del domingo, “no tengo más que palabras de agradecimiento a los compañeros, a los fiscales, a los que anduvieron en la logística, a toda la lista y a los vecinos que depositaron la confianza para ser mayoría en el Concejo Deliberante”.

Ya entrando en el análisis y resultados contrapuestos con “Juntos”, ya que ambos se adjudican el triunfo, dijo que, “Sabíamos que sería una elección pareja, que en Chacabuco estábamos ganando bien, y se dio este resultado con una diferencia a favor nuestro, nuestro centro de cómputos siempre anduvo bien, nunca tuvimos inconvenientes con los resultados, no debería haberlo este año, confiamos en el número que tenemos nosotros y seguramente será ratificado por la Junta Electoral”

Golía al ser consultado como se va a convivir en el Concejo Deliberante y qué expectativas tiene en ese sentido dijo que, “la sana convivencia es fundamental, no quiero vivir en una comunidad donde tengan miedo a expresarse, que los trolls digan cualquier cosa, que anónimamente pueda insultar y agredir, que funcionarios en vez de construir insulten a todo el mundo, ese estado de confrontación a mí no me gusta”.

Para Golía los trolls y los dirigentes de “Juntos” son lo mismo, “son los mismos, salen de algún lado, lamentablemente son los mismos, la campaña negativa que se hizo después del cierre, folleteando todo Chacabuco con el “No vuelven más” lo mismo que dice el intendente, o vamos a aniquilar a cierto sector político, con vídeos que surgieron en las redes sociales en contra de nuestra agrupación, es el mismo mensaje, los que hoy están a cara descubierta al lado del intendente, los funcionarios, incluidos los trolls son un sistema orquestado que no le alcanzó para ganar una elección, la desesperación de saber que estaba tan ajustada la elección los llevó a realizar este tipo de cosas, pero el pueblo se da cuenta y viene de un solo lugar”