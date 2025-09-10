“Nuestro objetivo es consolidar una alternativa para Chacabuco”

Tras las elecciones en Chacabuco, Lisandro Herrera, referente de Somos Buenos Aires, asumirá como concejal desde diciembre. En diálogo con Líder, hizo un balance de los resultados y señaló que, si bien esperaban una mejor performance, están convencidos de que el espacio representa a un sector importante de la sociedad que busca “otra mirada” frente a la gestión actual.

Herrera destacó que la fuerza obtuvo el 21% de los votos a nivel local, lo que considera un respaldo importante teniendo en cuenta el escenario provincial:

“No es una mala elección teniendo en cuenta todo lo que pasó en la provincia. Hemos dado pelea a dos modelos que polarizaron. Más de 6.000 personas en Chacabuco confiaron en nosotros, eso nos da fuerza para encarar el proyecto hacia 2027”.

Sobre el análisis de los resultados, subrayó que la elección se nacionalizó y que eso impactó directamente en el desempeño local:

“La gente entendió que enfrentar al kirchnerismo era posible votando al color violeta. Pero nosotros creemos que representamos a ese vecino que no está del todo conforme con lo que ve y que busca una alternativa razonable, lejos de los extremos”.

De cara al futuro, Herrera remarcó que el desafío será consolidar el espacio y trabajar desde el Concejo Deliberante:

“Ahora comienza una etapa que tendrá anclaje en el Concejo. Vamos a seguir representando a esos vecinos, planteando los temas que consideramos importantes y demostrando que podemos gobernar bien la ciudad”.

Consultado sobre las aspiraciones hacia 2027, no descartó su intención de competir por la intendencia, aunque sostuvo que lo central es fortalecer la propuesta colectiva:

“Mi intención es esa, pero lo importante es consolidar el proyecto, no un nombre. La política es dinámica y los liderazgos se van a discutir en su momento”.

Finalmente, Herrera fue crítico con la gestión nacional y con el presidente Javier Milei:

“La soberbia se castiga. La gente empieza a decepcionarse porque no ve soluciones concretas a los problemas de todos los días. Por eso es más necesario que nunca construir una alternativa distinta al kirchnerismo y a lo que propone Milei”.

El nuevo concejal adelantó que su espacio seguirá trabajando en un proyecto sólido para ofrecer una alternativa de gobierno en 2027, con el radicalismo y sectores independientes como base.